В Москве соцучреждения получили от города 70 помещений в первом полугодии 2023 года

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что больше всего зданий и помещений передали на северо-западе столицы

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Столичные социальные учреждения в первом полугодии текущего года получили от города 70 зданий и помещений общей площадью более 100 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"Столица регулярно предоставляет объекты недвижимости для работы социально значимых организаций: советов ветеранов, досуговых центров, образовательных учреждений и центров московского долголетия. За шесть месяцев 2023 года город передал им 70 зданий и помещений общей площадью свыше 100 тыс. кв. м", - приводит пресс-служба слова заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В пресс-службе уточнили, что помещения и здания передаются организациям, занимающимся социально значимой работой, на праве оперативного управления. Это позволяет им оснащать объекты необходимым оборудованием, проводить ремонт и оказывать услуги населению.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, которого цитирует пресс-служба, больше всего зданий и помещений было передано на северо-западе столицы.