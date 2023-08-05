5 августа, 10:19
Военная операция на Украине

Самарские таможенники передали 3,3 тыс. пар кроссовок на нужды участников СВО

В ФТС отметили, что это проводится при поддержке полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова

ТАСС, 5 августа. Сотрудники Самарской таможни передали более 3,3 тыс. пар кроссовок, ранее ввезенных в Россию из Казахстана без необходимых документов и маркировки, на нужды участников специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы.

"Указанные в документах отправители и получатели, согласно данным налоговых органов, ликвидированы или не найдены по месту регистрации. Товары признаны судом собственностью государства. Принято решение об их передаче для обеспечения потребностей участников СВО", - отмечается в сообщении.

Передача для нужд СВО проводится при поддержке полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, указано в сообщении. 

Теги:
РоссияСамарская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация