МГИМО запустил образовательный интернет-проект про Африку после саммита в Петербурге

Портал нацелен на развитие знаний африканистов, а также журналистов, бизнесменов, деятелей культуры и других специалистов, заинтересованных в изучении Африканского континента

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Институт международных исследований (ИМИ) МГИМО запустил работу научно-просветительского портала "ОбнИМИ Африку". Старт проекта приурочен к итогам второго саммита Россия - Африка, который состоялся 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

Портал нацелен на развитие знаний африканистов, а также журналистов, бизнесменов, деятелей культуры и других специалистов, заинтересованных в изучении Африканского континента. В качестве девиза выбрана фраза: "Обними Африку, и она обнимет тебя в ответ".

На сайте проекта размещены материалы авторов африканского сектора ИМИ МГИМО, а также аналитические работы и комментарии ведущих российских специалистов в области африканских исследований. Отдельные разделы наполнены образовательными ресурсами, полезным для студентов, изучающих регион и его особенности. На страницах портала также планируется публикация статей ведущих аналитических центров - партнеров ИМИ.

Как убедился корреспондент ТАСС, во вкладке "Библиотека африканиста" открыт бесплатный доступ к полным версиям учебных пособий, разработанных преподавателями ведущих российских вузов, включая МГИМО. Так, например, в рамках проекта "ОбнИМИ Африку" можно попробовать самостоятельно заняться изучением суахили по профильному учебнику в трех частях или ознакомиться с историей и стратегиями неоколониализма на Африканском континенте.

Навигация сайта

Портал предлагает пользователям две траектории знакомства с содержанием. Первая, вертикальная, подразумевает последовательное прохождение каждого тематического уровня. К примеру, начальная ступень под названием "Знакомство с Африкой", согласно описанию, подходит для тех, кто только хочет "приоткрыть завесу тайн Африканского континента". В то время как следующий этап уже нацелен на специалистов, заинтересованных во взаимодействии с Африкой на уровне государственных структур и бизнес-сообществ.

Пользователи также могут выбрать вторую, горизонтальную траекторию навигации на портале. В таком случае они смогут независимо определять наиболее актуальные для них направления обучения.

В формате видеоинтервью цикла "Ближе к Африке" также доступна серия бесед с российскими и зарубежными африканистами. Гостем одного из выпусков стала директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. Среди прочего эксперт рассказала о том, как Россия может расширить свое присутствие на Африканском континенте.

Ожидается, что в ближайшие недели сайт проекта станет доступен на английском и французском языках.