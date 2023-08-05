В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за жары

В региональном главке МЧС рекомендовали жителям и гостям полуострова соблюдать меры предосторожности

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за жары объявили в Крыму, температура воздуха днем 6 августа может повыситься до 38-40 градусов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 6 августа в степных и предгорных районах Крыма ожидается сильная жара. Температура воздуха составит 38-40 градусов", - говорится в сообщении.

В региональном главке МЧС рекомендуют жителям и гостям Крыма соблюдать меры предосторожности в период жаркой погоды, стараться находиться в тени, пить больше воды, сократить время пребывания на открытом воздухе.