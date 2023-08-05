Над Белгородом подняли шестиметровое знамя Победы к 80-летию освобождения от фашистов

На торжественную церемонию пришли ветераны, офицеры и жители города

БЕЛГОРОД, 5 августа. /ТАСС/. Масштабную копию Знамени Победы подняли в субботу на Меловой горе в Белгороде в честь 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил в пресс-службе правительства региона.

"Красное шестиметровое полотно развернули в честь 80-й годовщины освобождения города. На торжественную церемонию пришли ветераны, офицеры и горожане. С праздником белгородцев поздравил мэр города Валентин Демидов", - говорится в сообщении.

Знамя подняли на Меловой горе - на месте, с которого 5 августа 1943 года шел освобождать Белгород батальон капитана Лодыжкина. Красноармейцам нужно было обозначить свое продвижение, они нашли красную наволочку в разбитом доме неподалеку и использовали ее в качестве флага, который видели все подразделения советских войск, штурмовавшие Белгород.

Как пояснил председатель городского Совета ветеранов войны, вооруженных сил, правоохранительных органов Владимир Кольцов, с Меловой горы командование могло отслеживать расположение и передвижение немецких войск по Белгороду. "Отсюда все передвижения наших войск направлялись, чтобы выбить немцев. Поэтому освобождение нашего города начинается с этого места", - приводит пресс-служба слова Кольцова.

В честь празднования годовщины освобождения к жителям региона обратился губернатор Вячеслав Гладков, в размещенном в социальных сетях видеоролике, он отметил не только важность сохранения исторической памяти, но и современное развитие города. "Сегодня мы делаем все, чтобы Белый город стал еще более уютным, зеленым и цветущим, обустраиваем всеми любимые общественные пространства: парк имени Ленина, городскую набережную, проводим масштабный ремонт учреждений образования, развиваем спортивный кластер, завершается строительство центра адаптивных видов спорта, центра для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатикой "Сирень". Мы хотим, чтобы в нашем городе были счастливы все, чтобы было хорошо нашим ветеранам, интересно нашей молодежи, чтобы улицы и дворы украшали улыбки смех наших детей", - добавил Гладков.

Белгород был освобожден от нацистов 5 августа 1943 года в ходе Курской битвы войсками Западного, Центрального, Воронежского, Брянского и Степного фронтов. По приказу Иосифа Сталина в этот день в Москве дали салют. Поэтому Белгород носит неофициальное звание города Первого салюта.