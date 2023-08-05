СМИ: на вокзале Марселя из-за забастовки мусорщиков образовались завалы с отходами

Национальный секретарь профсоюза CAT Камель Джеффель рассказал, что причиной забастовки стали разногласия по вопросу роста зарплат и улучшения условий труда

ПАРИЖ, 5 августа. /ТАСС/. Мусорщики на центральном вокзале Марселя Сен-Шарль продлили забастовку, начатую во вторник, до конца выходных, сообщает телеканал BFMTV.

Согласно репортажу телеканала, на месте небольших урн на платформах образовались завалы мусора. Пластиковые бутылки, обертки от еды и стаканы из фастфуда также лежат на лестницах и по углам просторных помещений вокзала.

"Я поражен тем, как тут все урны переполнены, мы такого не ожидали", - поделился прибывший провести отпуск в Марселе пассажир из Парижа. "Тут крысы бегают, горы мусора, невозможно. Приедут иностранцы в город, увидят, что Марсель - грязный город", - сказал местный житель по имени Каис, согласившийся прокомментировать ситуацию.

Национальный секретарь профсоюза CAT Камель Джеффель заявил телеканалу, что причиной стали разногласия по вопросу роста зарплат и улучшения условий труда. Это уже третья с начала года забастовка работников компании Lazer proprete, обслуживающей этот вокзал. Предыдущая завершилась 23 июня, тогда стороны выражали готовность прийти к компромиссу. Однако в этот раз особое внимание СМИ к акции связано с тем, что на август традиционно приходится пик туристической активности, многие только начинают разъезжаться в отпуска.