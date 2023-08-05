В степных районах Северной Осетии прогнозируют жару

Температура воздуха составит 38 градусов

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 августа. /ТАСС/. Сильная жара в 38 градусов ожидается в степных районах Северной Осетии с 5 по 8 августа включительно. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По информации Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС" - в период с 5 по 8 августа в степных районах республики ожидается сильная жара до 38 градусов", - говорится в сообщении.

На данный момент в регионе солнечно, температура воздуха составляет около 30 градусов.