В Новосибирске установили рекорд по поднятию флага дроном на интенсиве "Архипелаг 2023"

Рекорд внесут в список достижений современной России

НОВОСИБИРСК, 5 августа. /ТАСС/. Легковесный дрон в Новосибирске установил рекорд по подъему флага площадью 35 кв. м в рамках интенсива "Архипелаг 2023". Флаг такого размера в истории российской беспилотной авиации был поднят впервые, сообщили ТАСС в пресс-службе НТИ.

"Установлен абсолютный рекорд по подъему флага размером 5 на 7 метров при помощи легковесного дрона. Флаг такого размера в истории российской беспилотной авиации был поднят впервые. Это наглядная демонстрация возможностей наших дронов не только с точки зрения поднятия груза, но и с точки зрения квалификации пилотов и устойчивости беспилотного аппарата, ведь флаг такой площади существенно увеличивает влияние на дрон любых внешних факторов, в первую очередь ветровых нагрузок", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что установку рекорда осуществили пилоты ООО "Летная академия". Помимо этого, в небо поднялся флаг общероссийского проекта "Достижения.РФ", посвященного достижениям современной России в науке, авиации, спорте, культуре и других сферах.

Рекорд "Архипелага 2023" внесут в список достижений современной России и представят на общероссийском портале Достижения.РФ. На ресурсе представлены федеральные достижения, а также региональные проекты, за которые ведется голосование. Проекты-победители будут представлены на выставке "Россия", которая состоится на ВДНХ в ноябре этого года.

Интенсив "Архипелаг-2023" проходит с 28 июля по 7 августа на базе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), наукограда Кольцово, новосибирского Академгородка, включая Новосибирский госуниверситет (НГУ) и военное училище (НВВКУ), а также на других площадках. Программа интенсива предусматривает проведение круглых столов, лекций, интенсивов и прочих мероприятий. Организаторами интенсива в этом году выступают правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, "Платформа НТИ", Фонд поддержки проектов НТИ и Университет НТИ - 2035.