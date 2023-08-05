Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Михаила Николаева

По словам председателя Совета Федерации, первый президент Якутии пользовался неоспоримым авторитетом

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев всегда стремился помогать людям практическими делами, пользовался неоспоримым доверием и авторитетом у всех, кто его знал. Об говорится в телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, направленной на имя главы республики Айсена Николаева.

"Он внес большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие родного региона, всегда стремился помогать людям практическими делами. Можно с уверенностью сказать, что Михаил Ефимович пользовался неоспоримым доверием и авторитетом не только у земляков, но и у всех, кто его знал. Широта взглядов, мудрость, богатый опыт, высокие душевные качества были отличительными чертами Михаила Ефимовича", - написала спикер Совфеда.

Она назвала Николаева опытным политиком, компетентным и ответственным государственным деятелем, верой и правдой служившим отечеству. "Михаил Ефимович многое сделал для укрепления и развития российской государственности, становления парламентаризма, совершенствования законодательства. Мы будем помнить Михаила Ефимовича как замечательного человека и настоящего патриота России", - отметила Матвиенко.

Глава Совфеда передела искренние соболезнования, слова поддержки и сочувствия родным и близким Николаева.

Первый президент республики умер на 86-м году жизни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Айсен Николаев. В Якутии объявлен траур с 5 по 8 августа включительно, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.