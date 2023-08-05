В метро и на автовокзалах Москвы раздают воду из-за жары

В департаменте транспорта столицы также добавили, что воду можно получить трамвайных остановках около станций метро "ВДНХ", "Бауманская", "Новокузнецкая", "Коломенская".

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Пассажиры столичного транспорта в связи с жаркой погодой могут бесплатно получить воду, ее раздача организована на ряде станций метро и автовокзалов, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"Выходные очень жаркие, поэтому мы продолжаем раздавать воду в метро на станциях: "Выхино" (Таганско-Краснопресненская линия), "Фили" (Филевская линия), "Измайловская" (Арбатско-Покровская линия), "Технопарк" (Замоскворецкая линия), "Студенческая" (Филевская линия), "Кутузовская" (Филевская линия), "Багратионовская" (Филевская линия), "Филевский парк" (Филевская линия), "Пионерская" (Филевская линия), "Кунцевская" (Филевская линия)", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что также пассажиры могут получить воду на автовокзалах и автостанциях, Саларьево, Северные Ворота, Центральный, Южные Ворота, Варшавская и Орехово.

В департаменте также добавили, что воду раздают около метро на трамвайных остановках вблизи станций "ВДНХ", "Бауманская", "Новокузнецкая", "Коломенская".

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