5 августа, 12:14

Собянин сообщил, что более 4,7 тыс. москвичей получат новое жилье по реновации в ЦАО

Мэр добавил, что более 3 тыс. человек получат жилье в Пресненском районе, около 800 - в Басманном, свыше 720 - в Таганском и около 200 - в Красносельском

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Свыше 4,7 тыс. человек, проживающих в центре Москвы, получат новое жилье в рамках программы реновации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Новое жилье по программе реновации получат больше 4,7 тысячи человек, живущих в центре Москвы. Почти все уже заключили с городом договоры, оставшиеся сейчас оформляют необходимые документы", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр добавил, что более 3 тыс. человек получат жилье в Пресненском районе, около 800 - в Басманном, свыше 720 - в Таганском и около 200 - в Красносельском.

"В центре столицы уже расселили 30 старых домов. Москвичи переехали в новостройки в кварталах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. В рекордные сроки переселили жителей дома на Бакунинской улице. Началось расселение дома на Доброслободской. Здание включено в третий этап программы, но мы ускорились, и его жители уже начали получать новые квартиры", - рассказал Собянин. 

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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