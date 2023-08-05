"Литрес" проводит внутреннее расследование из-за утечки данных клиентов сервиса

В сервисе посоветовали пользователям сменить пароли

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Книжный сервис "Литрес" уведомил Роскомнадзор об утечке данных своих клиентов и начал внутреннее расследование в связи с этим. Платежная информация в безопасности, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе книжного сервиса.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что, предположительно, в открытом доступе оказались данные пользователей книжного сервиса: более 3 млн строк с именами и фамилиями, адресами электронной почты и паролями.

"Нам известно об утечке, сейчас мы проверяем информацию и проводим внутреннее расследование для выяснения причин и оценки ситуации. Также мы уведомили Роскомнадзор об инциденте. Меры по защите данных клиентов мы начали предпринимать еще до того, как информация об утечке появилась в интернете. Вся платежная информация в безопасности, поскольку мы не храним платежные данные пользователей", - заверили в пресс-службе.

В сервисе посоветовали пользователям сменить пароли от "Литрес". "Поскольку злоумышленники действительно получили доступ к адресам электронной почты пользователей, мы рекомендуем пользователям сменить пароль от "Литрес", а также от всех сервисов, где они использовали такой же или похожий пароль", - отметили в компании.

Если с аккаунтами пользователей будут совершены какие-либо несанкционированные действия, все они будут отменены сервисом по запросу клиента, добавили в пресс-службе.