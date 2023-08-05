Цветы в честь 80-летия освобождения Белгорода возложили одновременно к 100 мемориалам

Город также принимает более 20 официальных делегаций

БЕЛГОРОД, 5 августа. /ТАСС/. Более 500 школьников Белгорода приняли участие в памятной акции, посвященной 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, возложив цветы одновременно к 100 мемориалам. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В областном центре одновременно ко всем памятникам и мемориальным доскам, посвященным героям Великой Отечественной войны и локальных военных конфликтов, возложили цветы белгородские школьники. Более 500 ребят в этот день приняли участие в памятной акции и охватили своим вниманием более 100 мемориалов", - говорится в сообщении.

В Белгороде 5 августа проходят мероприятия, посвященные юбилейной дате. Город принимает более 20 официальных делегаций, в том числе из городов-побратимов Орла и Заозерска, представителей Союза городов воинской славы, Белгородского землячества, районов региона, командования подлодки "Белгород". В числе гостей - внучка маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева Елена, она подчеркнула, что город удивил ее чистотой и красотой. "Это не маленький провинциальный город, это город-труженик. А сейчас еще это город людей с большой буквы, потому что вы прифронтовой город. Именно жители Белгорода помогли мне в прошлом году понять, что надо заниматься волонтерством, надо помогать нашим солдатам", - сказала она.

Выразить свое отношение к городу может любой из жителей в рамках акции "Белгород в сердце". На входе в парк Победы со стороны Театрального проезда установили большую карту областного центра, наклейками в виде сердец можно отметить места, где горожане учатся или работают и любят отдыхать. Ранее губернатор Вячеслав Гладков в своем обращении по случаю 80-летия освобождения города отметил, что в Белгороде обустраивают общественные пространства, в частности, парк имени Ленина, городскую набережную, проводят ремонт образовательных учреждений и развивают спортивный кластер.

Кроме того, на Музейной площади всех желающих бесплатно угощают солдатской кашей. На разных площадках организовали фестиваль "Белгородское лето", в его программу вошли показы фильмов "Судьба человека", "Они сражались за Родину", концерт "Есть город на свете, где сердцу тепло", спортивные и детские состязания, конкурсы, фотовыставка, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. В пяти точках, например, на Соборной площади, у кинотеатра "Победа" развернулась выставка "История места". В основе - архивные фотографии 1941-1943 годов, их нанесли на свето-прозрачную поверхность, благодаря чему можно сравнить вид улиц и отдельных зданий в период оккупации с их современным обликом.

Белгород был освобожден от нацистов 5 августа 1943 года в ходе Курской битвы войсками Западного, Центрального, Воронежского, Брянского и Степного фронтов. По приказу Иосифа Сталина в этот день в Москве дали салют. Поэтому Белгород носит неофициальное звание города Первого салюта.