На склоне Эльбруса развернули флаг Белгорода в честь 80-летия освобождения города

Также команда из 40 человек планирует начать восхождение на высшую точку Европы гору Эльбрус

БЕЛГОРОД, 5 августа. /ТАСС/. Команда альпинистов развернула копию Знамени Победы и флаг Белгорода на высоте 4 тыс. м на склоне Эльбруса в честь 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Белгородцы передают привет из Приэльбрусья. На высоте 4 тыс. м они развернули флаг Белгорода и Знамя Победы, чтобы поздравить город с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в воскресенье команда из 40 человек под руководством президента Белгородской федерации альпинизма и скалолазания Сергея Шевченко начнет восхождение на высшую точку Европы гору Эльбрус (5 642 м).

В Белгороде в субботу проходит ряд мероприятий, посвященных юбилейной дате. Город принимает более 20 официальных делегаций, в том числе это города-побратимы Орел и Заозерск, представители Союза городов воинской славы, Белгородского землячества, районов Белгородчины, командование подлодки "Белгород".

Белгород был освобожден от нацистов 5 августа 1943 года в ходе Курской битвы войсками Западного, Центрального, Воронежского, Брянского и Степного фронтов. По приказу Иосифа Сталина в этот день в Москве дали салют. Поэтому Белгород носит неофициальное звание города Первого салюта.