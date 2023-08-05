Тысячи прихожан УПЦ собрались в Почаевской лавре, несмотря на баррикады раскольников

Как уточнили в УПЦ, богослужение в Преображенском соборе лавры провел митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Тысячи прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) собрались на торжественное богослужение в Почаевской лавре по случаю чествования чудотворного образа Богородицы, несмотря на блокирование дорог и баррикады, выстроенные на их пути местными властями и раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ) Украины.

"Сегодня в Почаеве с предстоятелем молились многие тысячи людей. И это в самом сердце Западной Украины. Несмотря на бешеную пропаганду против "московских попов", люди идут к ним, а не рекламируемому во всех утюгах [главе Православной церкви Украины Епифанию] Думенко", - говорится в сообщении в Telegram-канале СПЖ.

Как уточнили в УПЦ, богослужение в Преображенском соборе лавры провел митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. На фото, размещенных в Telegram-канале канонической церкви, видны до отказа заполненные молящимися людьми внутреннее помещение собора, площадь перед ним и уходящая вдаль аллея.

На Украине ежегодно в преддверии праздника Почаевской иконы Божией Матери, который отмечается 5 августа, проходит крестный ход в Почаевскую лавру. Однако в этом году власти западных областей объявили запрет на проведение летом массовых религиозных мероприятий "за пределами культовых религиозных сооружений", объяснив это заботой "о безопасности". А представители раскольнической ПЦУ взялись блокировать дороги и строить баррикады на пути паломников. В частности, шествие верующих из Боратина Луцкого района в селе Ставров остановила полиция, сообщившая, что далее все дороги перекрыты противниками УПЦ. Возле поселка Демидовка Ровненской области раскольники заблокировали дорогу деревянными поддонами, не давая прохода шествию.

Курс на запрет УПЦ

На Украине в последнее время проводится активная кампания против канонической УПЦ. По поручению президента страны Владимира Зеленского правительством подготовлен и внесен в парламент законопроект, направленный на ее запрет. Власти делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ, которая создана в 2018 году из двух раскольнических церковных структур, а позже получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея, но не была признана ни Русской православной церковью, ни УПЦ.

Каноническую церковь лишают права на аренду земли, при поощрении властей раскольники силой захватывают ее храмы, нападают на священников. По данным на начало апреля этого года, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено свыше 60 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 13 иерархов лишены гражданства страны.

Руководство ПЦУ поставило задачу отобрать у канонической церкви два крупнейших монастыря Украины - Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.