День Ленобласти в 2025 году проведут в Киришах

В 2024 году праздник пройдет в Кудрово

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. День Ленинградской области в 2025 году проведут в Киришах. Об этом губернатор Александр Дрозденко сообщил на праздновании 96-й годовщины региона.

"Следующий год у нас будет проходить под девизом "Команды 47", Команды заботы. А День Ленинградской области 2025 года пройдет в Киришах", - привели слова главы Ленобласти в пресс-службе администрации региона.

Ранее Дрозденко сообщал, что День Ленинградской области в 2024 году пройдет в Кудрово. Губернатор выразил уверенность, что это будет год "больших социальных инициатив", которые выдвинут и будут реализовывать жители региона.

С 96-м днем рождения Ленинградской области жителей и руководство региона поздравили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин. Глава Северной столицы подарил городу Тосно, который принимает праздник в этом году, сертификат на скейт-парк. Подарок профинансирован за счет внебюджетных средств.

День Ленинградской области отмечают каждый год в первую субботу августа, в 2023 году она выпала на 5 августа. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 96-й годовщины, проходят в Тосно. Начался праздник с презентации муниципальных образований, запланирован праздничный концерт с участием звезд российской эстрады. Завершится мероприятие праздничным фейерверком.

Как отметили в пресс-службе, благодаря Году "Команды 47", которым в Ленинградской области был объявлен 2022-й, в регионе появилось неформальное движение жителей области, объединившее десятки тысяч неравнодушных и активных людей. Проведение Года Команды знаний в 2023-м стало стимулом для всех, кто хочет учиться, учить и делиться опытом с другими. В области на 2023 год запланировано не менее 300 просветительских мероприятий - от олимпиад, конференций, кинолекториев и тренингов по обучению навыкам бережливого производства для студентов до Школы карьерного роста для молодых специалистов.