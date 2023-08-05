В Белгороде намерены открыть сквер памяти жертв трагедии времен ВОВ на Камышитовом заводе

Создать его планируют в восточной части города в районе улицы Корочанская на бывшей заводской аллее

БЕЛГОРОД, 5 августа. /ТАСС/. Мемориальный сквер в память о порядка 2 тыс. гражданских лиц и военнослужащих СССР, попавших в плен и расстрелянных немецкими оккупантами на Камышитовом заводе во время Великой Отечественной войны, появится в Белгороде. 5 августа в рамках празднования 80-летия освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков началось общественное обсуждение проекта будущего сквера, передает корреспондент ТАСС.

Благоустройство территорий, создание комфортной городской среды - один из приоритетов властей области и города, так, в Белгороде обустраивают парк имени Ленина, городскую набережную, ремонтируют учреждения образования, развивают спортивный кластер, работы ведутся и на других объектах. В 2022 году в ходе прямой линии губернатору Вячеславу Гладкову поступил вопрос о будущем территории бывшего завода, он отметил, что жителям публично доложат, какие есть предложения насчет нового мемориального парка и покажут уже готовые эскизы.

"Решение данной задачи [по созданию мемориального сквера] откладывалось долгие десятилетия по тем или иным причинам, отправной точкой для нас стал вопрос жителей, вынесенный на повестку губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, об увековечивании памяти жертв фашизма. Рассматриваемая территория находится в восточной части города в районе улицы Корочанская на бывшей заводской аллее", - сказал руководитель управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор Белгорода Тимур Валеев.

По его словам, сейчас основная функция сквера, где планируется создать мемориальный комплекс - проход работников к остановке общественного транспорта и отдыха в обеденный перерыв, а место трагедии отмечено лишь памятным камнем и крестом. Доминантой планируется сделать памятный комплекс в виде сгоревшего сарая завода, а также установить информационный знак, скамейки, благоустроить дорожки, детскую площадку, обновить освещение. Презентация будущего сквера состоялась в субботу в рамках празднования 80-летия освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.

События времен войны и память

Белгород был захвачен немецко-фашистскими войсками в конце декабря 1941 года, в городе был установлен комендантский час, начались публичные казни и многочисленные аресты. В феврале 1942 года арестованных белгородцев отправили на Камышитовый завод на окраине села Михайловка, там было казнено, по разным оценкам, до 2 тыс. человек. Город освободили от нацистов 5 августа 1943 года в ходе Курской битвы войсками Западного, Центрального, Воронежского, Брянского и Степного фронтов.

Сохранение памяти о войне, ее участниках ведется в регионе на системной основе. Например, ко Дню Победы отремонтировали все памятники воинской славы - всего более 40 объектов. Самые масштабные работы провели на Братской могиле и Мемориальном комплексе на улице Широкой, созданной в память о 483 воинах, погибших при освобождении Белгорода в 1943 году. В июне, в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной Войны, в Белгороде был заложен храм Спаса Всемилостивого в память об освободителях города от фашистских оккупантов. А за несколько дней до празднования 80-летия освобождения в рамках проекта "Память жива" волонтеры Победы, активисты "Молодой гвардии", "Скорой молодежной помощи", Российских студенческих отрядов привели в порядок порядка 50 могил фронтовиков.