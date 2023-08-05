Собянин сообщил о готовности на 90% нового спорткомплекса "Ника" в Текстильщиках

По словам мэра Москвы, завершить основные работы планируют в сентябре

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Готовность строящегося спорткомплекса "Ника" в районе Текстильщики оценили в 90%. Об этом в субботу сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Спорткомплекс "Ника" в Текстильщиках готов на 90%. В городе появится еще одно комфортное место для профессиональных занятий волейболом и проведения спортивных состязаний. Для тренировок здесь оборудовали зал, который можно разделить на три отдельные площадки или трансформировать в одну с трибунами на 300 мест в дни соревнований", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр добавил, что в игровом зале уложили специальное напольное покрытие. Потолки сделали высотой не менее 12 м - для беспрепятственного движения мяча. Кроме того, здесь появится бассейн в 25 м и тренажерный зал площадью 240 кв. м.

"Завершить основные работы планируем уже в сентябре", - добавил Собянин.