Путин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Николаева

Как отметил президент РФ, вклад первого президента Якутии в укрепление межнационального мира очень значим

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования жителям Республики Саха (Якутия) в связи со смертью первого президента Якутии Михаила Николаева, отметив, что его вклад в укрепление межнационального мира и согласия в стране очень значим. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Первый президент Республики Саха (Якутия), он искренне любил родной край, многое сделал для его социально-экономического развития, сбережения самобытных традиций и обычаев земляков, повышения качества их жизни. И, конечно, значим его вклад в укрепление межнационального мира и согласия в нашей стране", - отметил глава государства.

Первый президент республики умер на 86-м году жизни. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Айсен Николаев. В Якутии объявлен траур с 5 по 8 августа включительно, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.