5 августа, 14:23

Москалькова обратилась в СК РФ из-за выселения российских детей из отеля в Турции

Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

По словам уполномоченного по правам человека, происшествием уже занимается Роспотребнадзор

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет из-за выселения 90 российских детей из отеля в Анталье. Об этом омбудсмен написала в своем Telegram-канале.

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"Генеральное консульство России сообщило, что 90 российских детей, которых выселили из лагеря в турецкой Анталье за неуплату отдыха российским туроператором, сегодня отправят домой. Я обратилась в Следственный комитет с просьбой разобраться: как могло случиться, что несовершеннолетних граждан России выставили ночью на улицу?" - написала она.

По ее словам, происшествием уже занимается Роспотребнадзор. "Надеюсь, что объективное расследование даст ответы на все вопросы. Искренне сожалею, что у ребят был испорчен летний отдых, а их родителям причинили материальный ущерб, да и просто - испортили нервы. Считаю подобное недопустимым", - подчеркнула Москалькова.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 90 детей выселили из лагеря в Турции, потому что российский туроператор "Колибри-тур" не оплатил для них отель. Роспотребнадзор сообщил, что взял ситуацию на контроль. Он также призвал родителей несовершеннолетних обратиться в территориальные органы Роспотребнадзора за помощью в составлении претензий в адрес туроператора, а также для решения вопроса о возможности обращения в суд с групповым иском в защиту прав потребителей. 

Теги:
ТурцияРоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
© Информационное агентство ТАСС
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