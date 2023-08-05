На монументе "Родина-мать" в Киеве начали устанавливать трезубец вместо герба СССР

Аллею городов-героев у монумента ранее закрыли маскировочной сеткой

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Работы по монтажу трезубца вместо демонтированного герба СССР на щите монумента "Родина-мать" начались в Киеве. Об этом сообщило издание "Страна".

Издание опубликовало фотографии и видео, на которых видно, как рабочие начали поднимать трезубец наверх.

В субботу в течение всего дня ожидалось начало работ, однако его несколько раз переносили. К монтажу приступили лишь вечером. Перед этим аллею городов-героев у монумента закрыли маскировочной сеткой.

Как сообщал и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, работы должны завершиться ко Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа. Сам герб СССР отправят на хранение в музей.

Монументальная скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Она открыта на торжествах по случаю Дня Победы в 1981 году. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом составляет 102 м. После 2015 года в рамках так называемой декоммунизации в стране возникла идея заменить герб СССР на трезубец, соответствующий изображению на малом государственном гербе Украины. Работы неоднократно откладывали из-за высокой стоимости и опасений, что демонтаж герба нарушит устойчивость статуи. Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины 13 июля выдала разрешение на начало работ.

В новость внесены изменения (20:54 мск) - добавлена информация о начале установки трезубца.