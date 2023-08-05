На город Ройтлинген на юго-западе ФРГ обрушился сильный град

Его слой в некоторых местах достигал 30 см

БЕРЛИН, 5 августа. /ТАСС/. Город Ройтлинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии накрыл сильнейший град, его слой в некоторых местах в центральной части города достигал 30 см. Как сообщило агентство DPA, в результате непогоды никто не пострадал.

Коммунальные службы задействовали для расчистки дорог снегоуборочную технику и привлекли около 290 сотрудников для устранения последствий. Градины достигали размера до 1,8 см.

Из-за удара стихии пожарным пришлось высвобождать людей из их автомобилей, откачивать воду из подземных гаражей и подвалов.