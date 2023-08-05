Макрон выразил скорбь в связи со смертью главы Французской академии Каррер д'Анкосс

По мнению президента, ее наследие бессмертно

ПАРИЖ, 5 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил скорбь в связи со смертью главы Французской академии Элен Каррер д'Анкосс, заслужившей репутацию большого специалиста по истории России. Соответствующую запись он оставил в субботу на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

"Крупный историк, она была первой женщиной, ставшей постоянным секретарем Французской академии. Как и она сама, ее наследие бессмертно", - написал он.

Элен Каррер д'Анкосс умерла в субботу в возрасте 94 лет. Как сообщили ее родные, историк ушла из жизни "спокойно в окружении семьи". О причинах смерти не сообщается.

Она возглавляла Французскую академию с 21 октября 1999 года и стала первой женщиной за всю историю учреждения, получившей данный пост. Академия была основана в XVII веке при участии кардинала Ришелье, ее главной целью является изучение французского языка и регулирование его литературных норм. Академия насчитывает 40 членов, которые избираются пожизненно и, согласно традициям академии, имеют титул "бессмертных".

Каррер д'Анкосс родилась во Франции в семье грузинских эмигрантов в 1929 году, приходилась сестрой французскому композитору Николя Зурабишвили и двоюродной сестрой нынешнему президенту Грузии Саломе Зурабишвили. По линии матери среди ее предков были представители графского рода Орловых. Обучалась в Сорбонне, с молодых лет проявляла интерес к истории и политологии.

За свою научную карьеру Каррер д'Анкосс опубликовала два десятка книг об истории России и Советского Союза. Много раз посещала Россию, встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным, содействовала развитию контактов между историками двух стран. Ее заслуги неоднократно отмечались в России: орденом Дружбы (1998), Большой золотой медалью М. В. Ломоносова РАН (2008) и орденом Почета (2009). Во Франции также была удостоена множества наград, в том числе Большого креста ордена Почетного легиона, а также званий офицера национального ордена "За заслуги" и командора ордена Академических пальм.