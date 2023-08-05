Чекунков отметил вклад первого президента Якутии в улучшение качества жизни в регионе

Глава Минвостокразвития выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Николаева

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев внес огромный вклад в социально-экономическое развитие региона и улучшение качества жизни его жителей. Это сказано в сообщении с соболезнованиями главы Минвостокразвития России Алексея Чекункова, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

"Мы потеряли сильного, профессионального и ответственного государственного деятеля, который полностью посвятил себя служению Родине, умел преодолевать трудности и внес огромный вклад в улучшение качества жизни якутян, в социально-экономическое развитие самого большого региона Дальнего Востока и всей нашей страны. Соболезную родным, близким, соратникам Михаила Ефимовича", - приводятся в сообщении слова министра.

Первый президент республики умер на 86-м году жизни. В Якутии объявлен траур с 5 по 8 августа включительно.