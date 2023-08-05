Празднование 80-летия освобождения Орла от фашистских захватчиков завершилось салютом

Мероприятия прошли в городе 5 августа

ТАСС, 5 августа. Салют завершил памятные мероприятия, которые прошли в Орле в честь 80-й годовщины освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Ровно 10 минут длился наш великолепный фейерверк», — отметили в пресс-службе.

Ряд мероприятий, посвященных 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 457-й годовщине образования города, прошел в субботу в Орле. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на бульваре Победы состоялось торжественное возложение цветов к стеле «Орел — город воинской славы».

В сквере Танкистов прошел митинг, участниками которого стали ветераны Великой Отечественной войны, губернатор Орловской области Андрей Клычков, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. «Отрадно, что в регионе значительное внимание уделяется сохранению исторической памяти, военно-мемориальной работе, патриотическому воспитанию детей и молодежи. Об этом свидетельствует тематика юбилейных торжеств, неразрывно связанных с Днем города», — сказал Колокольцев.

На площади Мира был водружен дубликат Знамени Победы, который разведчики Иван Санько и Василий Образцов подняли над Орлом как символ Победы в Орловской наступательной операции. Также состоялась торжественная церемония выноса Меча Победы, которого удостоены Города воинской славы России.

Территория Орловской области была оккупирована с октября 1941 года по август 1943 года. За это время были разрушены все предприятия, взорваны мосты и электростанции, уничтожено более 2,2 тыс. жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Стратегическая наступательная операция «Кутузов» по освобождению Орловской области проводилась войсками Западного, Брянского и Центрального фронтов. В ней участвовали более 1,2 млн человек, 82 дивизии, 8 танковых корпусов, 14 бригад.