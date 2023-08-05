5 августа, 20:57

Директор Лады Дэнс рассказал о ее состоянии

По словам Сергея Пудовкина, певица находится в госпитале им. Бурденко в состоянии средней тяжести

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Певица Лада Дэнс, попавшая в субботу в ДТП на трассе М-2 "Крым" под Москвой, находится в клиническом госпитале им. Н. Бурденко в состоянии средней тяжести. Об этом ТАСС сообщил директор артистки Сергей Пудовкин.

"В состоянии средней тяжести. Госпитализирована с помощью медицины катастроф. Ехала с корпоративного выступления домой. Не понятно, кто виноват в аварии, - рассказал собеседник агентства. - Сейчас находится в клинике Бурденко. Все надеемся на самый лучший исход ситуации".

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС сообщили, что в субботу три машины столкнулись на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье, в результате пострадали четыре человека.

В экстренных службах ТАСС добавили, что среди пострадавших певица Лада Дэнс.

ДТП произошло примерно в 18:20 мск на 52-м километре трассы М-2 "Крым" по направлению движения от Москвы. Представитель экстренных служб отметил, что в результате столкновения Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму. 

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