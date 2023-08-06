В Японии пройдут памятные мероприятия по случаю годовщины атомной бомбардировки Хиросимы

По всей стране объявят минуту молчания, отсчет которой обычно фиксируют ударами колокола

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Памятные мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, пройдут в Японии. Главным из них станет церемония в Мемориальном парке мира в самой Хиросиме, в которой примет участие премьер-министр страны Фумио Кисида.

В 08:15 по местному времени (02:15 мск) - точно в момент взрыва бомбы в 1945 году - по всей стране объявят минуту молчания, отсчет которой обычно ведется ударами колокола. Затем в парке состоятся выступления Кисиды и мэра Хиросимы Кадзуми Мацуи, которые по сложившейся традиции должны будут призвать мир к отказу от ядерного оружия.

В этом году Япония председательствует в Группе семи (G7), а саммит "семерки" прошел в мае именно в Хиросиме. Джо Байден стал вторым после Барака Обамы действующим американским президентом, посетившим один из японских городов, подвергшихся в 1945 году атомной бомбардировке со стороны США. Однако Байден, как и Обама, побывавший в Хиросиме в 2016 году, не принес извинений. В памятной книге Мемориального музея мира американский президент оставил краткую запись, призвав сохранять надежду на построение мира, в котором не будет ядерного оружия. От США в этом году в памятных мероприятиях в Хиросиме и Нагасаки будет участвовать посол в Японии Рам Эмануэль.

Россию не пригласили

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Токио, российские дипломаты не будут принимать участие в памятных мероприятиях по случаю 78-й годовщины американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки из-за отсутствия приглашений с японской стороны. При этом, как отметили дипломаты, они чтут "память жертв атомной бомбардировки двух японских городов, которые подвергались непростительной и варварской агрессии со стороны США". В прошлом году из-за ситуации на Украине власти Хиросимы и Нагасаки также не стали приглашать представителей российского посольства на памятные мероприятия. Вновь не получили приглашение на церемонию и белорусские дипломаты.

В то же время в июле, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, Мацуи подчеркнул, что власти Хиросимы, как и прежде, выступают за то, чтобы лидеры России и Белоруссии, как и любого другого государства, лично посетили город, где они смогли бы ознакомиться с историей атомной бомбардировки.

Атомная бомбардировка

Ранним утром 6 августа 1945 года японские средства противовоздушной обороны заметили приближение к Хиросиме небольшой группы боевых самолетов США, однако командование приняло решение не осуществлять их перехват. В результате американский бомбардировщик B-29 Enola Gay под управлением полковника Пола Тиббетса беспрепятственно пролетел над центром города и сбросил на него четырехтонную урановую бомбу под кодовым названием "Малыш".

Зарегистрированная мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте. Радиус полного разрушения составил 1,6 км, радиус распространения взрывной волны - порядка 20 км. На площади 12 кв. км возникли пожары, объединившиеся в огненный смерч. Помимо массовых человеческих жертв, было уничтожено или же сильно повреждено до 90% городских зданий. Население Хиросимы на момент бомбардировки составляло, по разным оценкам, 250-350 тыс. человек.

В качестве цели для первого ядерного удара Хиросима была выбрана неслучайно. Этот город соответствовал всем критериям, позволяющим добиться максимального количества жертв и разрушений: равнинное расположение в окружении холмов, низкая застройка и легковоспламеняющиеся деревянные здания. Город был полностью стерт с лица земли.

В результате взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто умер в больницах от полученных ран и облучения.

Каждый год этот список пополняется, когда умирает кто-либо из японцев, переживших американские атомные бомбардировки. За прошедший год в список было добавлено почти 5 тыс. новых имен. Кроме того, туда заносятся и погибшие во время самого удара, чья смерть до настоящего времени не была подтверждена. Общее число жертв бомбардировки превышает 350 тыс.