Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником

По словам президента России, вклад в развитие этой отрасли вносят представители разных специальностей

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников железной дороги с профессиональным праздником и отметил их вклад в развитие важнейшей стратегической отрасли страны.

"Дорогие друзья, поздравляю с профессиональным праздником всех работников и ветеранов железнодорожного транспорта России! - сказал глава государства в своем видеопоздравлении. - Свой вклад в развитие этой важнейшей стратегической отрасли вносят представители самых разных профессий и специальностей: машинисты, проводники, транспортные строители, ремонтники, инженеры, диспетчеры".

По его словам, каждый из представителей железнодорожной отрасли работает на своем ответственном участке, гордится профессией и продолжает ее традиции. Президент напомнил, что эти традиции начали закладывать в первой половине XIX века создатели Царскосельской железной дороги. Отрасль, как отметил президент, развивалась по мере того, как новый вид транспорта становился все более необходимым для страны. "В том числе для обеспечения ее безопасности", - подчеркнул Путин.

О Дне железнодорожника в России

День железнодорожника отмечают в России в первое воскресенье августа. Сотрудники железнодорожного транспорта первыми в России получили свой профессиональный праздник. Он был учрежден приказом министра путей сообщения Российской империи Михаила Хилкова в 1896 году. Первоначально его отмечали 25 июня (по старому стилю) - в день рождения императора Николая I, в ходе правления которого была открыта первая в России железная дорога. В последний раз устанавливался указом президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". Сейчас его отмечают в некоторых странах бывшего СССР.