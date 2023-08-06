Путин рассказал о трудовом подвиге железнодорожников в годы ВОВ

Президент России отметил, что работники этой сферы в период Великой Отечественной войны, находясь под огнем, обеспечивали транспортное сообщение между фронтом и тылом

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Работники железной дороги в годы Великой Отечественной войны совершили настоящий трудовой и ратный подвиг, обеспечив транспортное сообщение между фронтом и тылом, отметил президент России Владимир Путин.

"В годы Великой Отечественной войны железнодорожники, как и весь советский народ, совершили настоящий ратный и трудовой подвиг, под огнем и бомбежками вели эшелоны в помощь нашей армии, обеспечивали транспортное сообщение между фронтом и тылом", - сказал глава государства в видеопоздравлении по случаю Дня железнодорожника.

При этом он указал и на другие примеры трудовой доблести работников отрасли. В частности, на "грандиозное строительство и ввод в эксплуатацию Транссиба и БАМа, а также других магистралей, которые сегодня служат всей стране, играют особую, порой ключевую роль в реализации масштабных, амбициозных проектов и планов".

О Дне железнодорожника в России

День железнодорожника отмечается в РФ в первое воскресенье августа. Сотрудники железнодорожного транспорта первыми в России получили свой профессиональный праздник. Он был учрежден приказом министра путей сообщения Российской империи Михаила Хилкова в 1896 году и первоначально отмечался 25 июня (по старому стилю) - в день рождения императора Николая I, в ходе правления которого была открыта первая в России железная дорога. В последний раз устанавливался указом президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". Сейчас также отмечается в нескольких странах бывшего СССР.