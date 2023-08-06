Путин отметил вклад железнодорожников в восстановление транспортной сети новых регионов

Президент РФ отметил, что ведутся работы и по модернизации дорог на таких направления, как Центральный транспортный узел, Восточный полигон, подходы к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин указал на вклад работников железной дороги в восстановление транспортного сообщения Донецкой и Луганской народных республик и Херсонской и Запорожской областей.

В видеопоздравлении по случаю Дня железнодорожника глава государства отметил, что при активном участии работников отрасли осуществляется комплексное развитие всей инфраструктуры железных дорог. "Это и восстановление железнодорожного сообщения в Новороссии и Донбассе", - уточнил он.

Помимо этого, ведутся работы и по модернизации дорог на таких важных, перспективных направления, как Центральный транспортный узел, Восточный полигон, подходы к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, заметил президент.

"Ведется разработка новейших отечественных высокоскоростных локомотивов и поездов, что станет еще одним шагом к укреплению нашей технологической независимости", - добавил он.

О дальнейшем развитии отрасли

Говоря о приоритетах в развитии железных дорог, глава государства обратил внимание на цифровизацию сервисов и услуг, внедрение передовых технических и логистических решений и обновление облика вокзалов в российских городах.

"Мы последовательно идем вперед и вместе с вами обязательно решим все стоящие перед нами задачи, следуя четким базовым принципам - как для грузовых, так и для пассажирских перевозок", - сказал Путин. Речь идет о безопасности, надежности, скорости, доступности и комфорте, уточнил он.

В заключение президент поблагодарил железнодорожников за их ответственное отношение к работе, за преданность нужной, крайне востребованной, созидательной профессии, за готовность напряженно трудиться, добиваться результата на благо родной страны и народа.

"Крепкого здоровья и успеха вам, всего самого доброго вам и вашим близким", - сказал глава государства.

О Дне железнодорожника в России

День железнодорожника отмечают в России в первое воскресенье августа. Сотрудники железнодорожного транспорта первыми в России получили свой профессиональный праздник. Он был учрежден приказом министра путей сообщения Российской империи Михаила Хилкова в 1896 году и первоначально отмечался 25 июня (по старому стилю) - в день рождения императора Николая I, в ходе правления которого была открыта первая в России железная дорога. В последний раз устанавливался указом президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". Праздник также отмечают в некоторых странах бывшего СССР.