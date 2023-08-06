Эксперт считает, что ИИ скоро сможет прогнозировать тайфуны точнее метеорологов

Глава Метеорологической обсерватории Гонконга, профессор Чэнь Байвэй выразил надежду, что в будущем искусственный интеллект превзойдет традиционные методы определения перемещений циклонов

ГОНКОНГ, 6 августа. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) вскоре может начать прогнозировать тайфуны и траекторию их движения точнее людей. Об этом заявил глава Метеорологической обсерватории Гонконга, профессор Чэнь Байвэй.

"В течение следующих лет будут дальнейшие усовершенствования модели, поэтому есть надежда, что он [ИИ] сможет превзойти традиционные методы прогнозирования перемещений тропических циклонов. Возможно, именно это произойдет в будущем. Однако в настоящее время я могу сказать только то, что он дает вам дополнительную часть информации для размышлений", - приводит его слова гонконгская радиостанция RTHK. Чэнь Байвэй отметил, что в настоящее время Метеорологическая обсерватория Гонконга ищет финансирование для проекта по использованию ИИ.

"При прогнозировании тропического циклона или публикации предупреждения особенно важным аспектом является знание наперед возможных сценариев перемещения тропических циклонов, чтобы у вас была возможность лучше подготовиться. По этому аспекту ИИ действительно предоставляет полезную информацию для изучения", - сказал он. Как подчеркнул метеоролог, ученым было сложно отслеживать перемещения супертайфуна "Доксури" и нынешний тайфун "Канун".

Как указал Чэнь Байвэй, глобальное потепление приведет к тому, что более сильные тайфуны будут формироваться еще чаще. Кроме того, их привычные траектории уже сейчас стали изменяться: все большее число тропических циклонов теперь направляются на север от Гонконга в сторону Южной Кореи и Японии.