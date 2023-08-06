В Японии минутой молчания почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Главная памятная церемония по случаю 78-летия трагедии проходит в Мемориальном парке мира

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Жители Японии минутой молчания почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной США 78 лет назад.

Главная памятная церемония по случаю годовщины трагедии проходит в Мемориальном парке мира в центре Хиросимы. Минута молчания была объявлена по всей стране в 08:15 по местному времени (02:15 мск) - в момент взрыва бомбы 6 августа 1945 года. Отсчет ее по традиции ведется ударами колокола. После этого мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, как ожидается, зачитает декларацию мира. Также с речью выступит премьер-министр Фумио Кисида.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия.

В результате взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто умер в больницах от полученных ран и облучения.

Каждый год этот список пополняется, когда умирает кто-либо из японцев, переживших американские атомные бомбардировки. За прошедший год в список было добавлено почти 5 тыс. новых имен. Кроме того, туда заносятся погибшие во время самого удара, чья смерть до настоящего времени не была подтверждена. Общее число жертв бомбардировки превышает 350 тыс.