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Саратовская область закупит для школ учебники по духовно-нравственной культуре народов РФ

На эти цели из регионального бюджета выделили 20 млн рублей

САРАТОВ, 6 августа. /ТАСС/. Саратовская область направит 20 млн рублей на закупку учебников по новому школьному предмету - "Основы духовно-нравственной культуры народов России". Об этом ТАСС сообщил зампред правительства - министр образования региона Михаил Орлов.

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"На 2023-2024 учебный год одной из ключевых закупок являются учебники по предмету "Основы духовно-нравственной культуры народов России" для обучающихся 5-х классов. Для приобретения учебников из областного бюджета выделено 20 млн рублей", - сказал Орлов.

Он отметил, что в приоритете также закупка учебников истории для 10-11-х классов. Издания должны соответствовать обновленному федеральному государственному образовательному стандарту. "Отличительной чертой новых учебников истории станет синхронизированное изложение всемирной и отечественной истории, широкий воспитательный компонент, позволяющий формировать у обучающихся уважительное отношение к своей Родине, российским духовным ценностям, истории родной страны", - добавил министр.

Сейчас Министерство образования прорабатывает вопрос с издательством "Просвещение" по закупке новых учебников истории.

Ранее сообщалось, что предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" вводится в учебную программу в 2023 году. Преподавание дисциплины нацелено на развитие личности обучающихся, приобщение учеников к российским духовно-нравственным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе, отмечали в Минпросвещения РФ.​​​​​ 

Теги:
РоссияСаратовская область
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