6 августа, 02:12

Большинство опрошенных россиян поддержали идею пересадить чиновников на отечественные авто

За реализацию инициативы выступили 77% респондентов, против - 11%

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Большинство россиян (77%) поддерживают инициативу президента России Владимира Путина пересадить всех российских чиновников на отечественные автомобили. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

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Согласно данным опроса, предложение главы государства поддержали 77% респондентов, 11% высказались против, 12% затруднились ответить. Чаще остальных за инициативу президента выступают респонденты старше 45 лет (83%).

В опросе сервиса приняли участие 1,6 тыс. экономически активных граждан из всех округов страны.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин также предлагал пересадить депутатов на отечественные автомобили. Уровень поддержки инициативы среди россиян, по данным Superjob, составил 75%.

  

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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