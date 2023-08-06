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Военная операция на Украине

Подаренную Путиным икону Спаса Нерукотворного доставили военным ЦВО в зоне спецоперации

© Минобороны России/ ТАСС

Военнослужащие смогли подойти к ней и принять участие в таинстве причастия

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Военнослужащим Центрального военного округа (ЦВО) доставили икону с образом Спаса Нерукотворного, подаренную президентом России Владимиром Путиным участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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Помощником командира соединения ЦВО по работе с верующими военнослужащими иерейем Романом икона была доставлена на передовые позиции бойцам группировки войск "Центр", где был совершен молебен. Артиллеристы, танкисты и военнослужащие-мотострелки смогли подойти к самой иконе и принять участие в таинстве причастия.

"Данную икону президент РФ Владимир Путин подарили участникам СВО. И сейчас эта икона объезжает все войска, всех военнослужащих, чтобы не обойти никого. Спас Нерукотворный всегда был на стягах нашего воинства, с этими стягами мы приносили победу нашему Отечеству. И это время не будет исключением", - сказал иерей Роман.

Эта икона принадлежала самому успешному военному министру Российской империи при Александре III Петру Ванновскому. Впоследствии она хранилась в различных музеях, а потом была передана бойцам в зону СВО. Сейчас ее перевозят по всем подразделениям и воинским частям, участвующим в боях, для поднятия боевого духа бойцов.

Икона Спас Нерукотворный представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе - платке, которым вытер свое лицо Христос. Лик Спас Нерукотворный изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители - защитника и спасителя. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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