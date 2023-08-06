6 августа, 03:01

В Москве ожидаются небольшая облачность и до плюс 34 градусов

Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Небольшая облачность прогнозируется в Москве в воскресенье, осадки не ожидаются, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от плюс 32 до плюс 34 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до плюс 18 градусов.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах от плюс 29 до плюс 34 градусов, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до плюс 15 градусов.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация