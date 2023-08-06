В Москве ожидаются небольшая облачность и до плюс 34 градусов

Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Небольшая облачность прогнозируется в Москве в воскресенье, осадки не ожидаются, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от плюс 32 до плюс 34 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до плюс 18 градусов.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах от плюс 29 до плюс 34 градусов, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до плюс 15 градусов.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.