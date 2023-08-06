Первого президента Якутии похоронят 8 августа в селе Октемцы

Церемония прощания с Михаилом Николаевым состоится 6 августа в Москве

ТАСС, 6 августа. Первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев будет похоронен во вторник, 8 августа, в селе Октемцы. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"По завещанию первого президента, он будет похоронен у себя на родине 8 августа 2023 года", - говорится в сообщении.

Согласно решению правительственной комиссии, траурная церемония прощания состоится 6 августа с 12:00 в Москве, в постоянном представительстве Республики Саха (Якутия) при президенте Российской Федерации по адресу: Мясницкий проезд, д. 3, стр. 1. В понедельник, 7 августа, пройдет церемония прощания в Якутске, в Государственном театре оперы и балета им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона.

Михаил Николаев умер на 86-м году жизни. В Якутии объявлен траур с 5 по 8 августа включительно.