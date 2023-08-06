На Чукотке разработают туристические маршруты с учетом погодных условий

Врио губернатора региона Владислав Кузнецов заявил, что ожидает роста турпотока до 30 тыс. человек в 2024 году

ТАСС, 6 августа. В Чукотском автономном округе разработают туристические маршруты, которые позволят путешествовать по региону с учетом его погодных условий. Об этом сообщил журналистам в рамках фестиваля "Берингов пролив" врио губернатора Чукотки Владислав Кузнецов.

"Мы формируем концепцию туризма, чтобы на наши красивые места наложить понятную карту маршрутов, <...> чтобы туристам и местным жителям было удобнее выстраивать свои передвижения по округу, - рассказал Кузнецов. - У нас часто бывает непогода, и ты можешь не улететь по тому маршруту, который планировал неделю-две, так бывает. <...> Поэтому мы планируем такие логистические развилки, что если ты должен был лететь из Анадыря в Певек, но нет погоды, что часто бывает, ты поедешь в Эгвекинот или вокруг Анадыря, где тоже есть интересные места".

При проработке туристических маршрутов будет использоваться мифология местных народов. "Например, чукотская интерпретация северного сияния - это играющие в мяч души еще не родившихся детей. Все это очень красиво, очень романтично, очень мифологично, все это надо показывать", - сказал Кузнецов.

Врио главы региона добавил, что ожидает роста турпотока на Чукотку в 2024 году до 30 тыс. человек. "Мы очень сильно по туризму провалились в 2020 году, сейчас турпоток медленно восстанавливается, мы вышли на 25 тыс. туристов в год. Я думаю, что по турпотоку по итогам 2023 года мы выйдем где-то на 27 тыс. [человек]", - отметил Кузнецов.

По его словам, привлечению туристов будут способствовать реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП) и строительство гостиницы в самом северном городе России - Певеке. "Буквально через 15 дней закончатся бетонные работы [на ВПП], потом еще пару месяцев на отделку инфраструктуры, и у нас будет совершенно полноценно действующая полоса и хороший аэропорт в Певеке, который позволит приземляться Boeing 777. <...> У нас появляется второй полноценный аэропорт с рядом рейсов по России. Я думаю, что во многом вопрос с тем, что до нас трудно долететь, закроется", - подчеркнул врио губернатора.

Международный фестиваль "Берингов пролив" проходит в рамках основного плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператором событий является Фонд Росконгресс.