Маск пообещал оплатить судебные расходы пострадавшим за активность в соцсети X

Речь идет о необоснованных претензиях работодателей к своим сотрудникам, которые размещали на платформе посты и ставили лайки к публикациям, уточнил бизнесмен

ТАСС, 6 августа. Бизнесмен Илон Маск в субботу пообещал оплату расходов на судебные тяжбы для всех, кто получил несправедливые претензии от работодателей за публикации и лайки в принадлежащей ему соцсети X (ранее Twitter).

"Если ваш работодатель несправедливо отнесся к вам из-за размещения поста или лайка на этой платформе, мы оплатим ваши судебные расходы. Ограничений нет", - написал предприниматель на своей странице в X.

24 июля социальная сеть Twitter изменила свой логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение синей птицы. Маск разместил на своей странице фотографию штаб-квартиры компании с проекцией нового логотипа. Он также сообщил, что домен x.com теперь автоматически переадресует пользователей на сайт Twitter.