В Киеве подняли трезубец на щит монумента "Родина-мать"

Вечером 5 августа элемент смогли поднять на 24 м

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Рабочие подняли трезубец на щит монумента "Родина-мать" в Киеве. Как сообщило украинское издание "Страна", продолжается монтаж панелей щита.

Установка трезубца была запланирована на 5 августа, однако работам мешал ветер. До темноты элемент смогли поднять на 24 м, в то время как высота памятника с постаментом составляет 102 м.

Как ранее сообщал и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, работы должны быть завершены к Дню независимости, который отмечают 24 августа. Герб СССР отправят на хранение в музей.

Монументальная скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Ее открыли на торжествах по случаю Дня Победы в 1981 году. После 2015 года в рамках так называемой декоммунизации на Украине возникла идея заменить герб СССР на трезубец, соответствующий изображению на малом государственном гербе страны. Работы неоднократно откладывали из-за высокой стоимости и опасений, что демонтаж герба нарушит устойчивость статуи. Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины 13 июля выдала разрешение на начало работ.