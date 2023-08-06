В Каталонии стабилизировалась ситуация с лесным пожаром

Как сообщили в региональной пожарной службе, огонь уничтожил около 600 га леса

МАДРИД, 6 августа. /ТАСС/. Ситуация с лесным пожаром в автономном сообществе Каталония стабилизировалась. Об этом сообщила региональная пожарная служба.

"Пожарная служба правительства Каталонии объявила лесной пожар в Портбоу, который вспыхнул 4 августа <...>, стабилизировавшимся", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что огонь уничтожил около 600 га леса.

В связи со стабилизацией ситуации был отменен запрет для жителей некоторых районов покидать свои дома.

Ранее из соображений безопасности были эвакуированы 135 человек. Сильные порывы ветра осложняли тушение огня.

Начато расследование причин возникновения пожара. Не исключается, что он мог начаться по вине человека.