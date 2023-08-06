Мишустин направил поздравление ко Дню железнодорожника

По словам премьер-министра, железнодорожная отрасль демонстрирует рост, несмотря на санкции

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Железнодорожная отрасль, вопреки санкционному давлению, демонстрирует устойчивый рост, уделяя большое внимание повышению эффективности. Об этом в своем поздравлении ко Дню железнодорожника сказал премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводятся в Telegram-канале правительства РФ.

"Сегодня это крупнейший современный высокотехнологичный комплекс, тысячи километров путей, мостов, путепроводов и тоннелей. Несмотря на санкционное давление, отрасль демонстрирует устойчивый рост, уделяет серьезное внимание цифровизации, повышению эффективности эксплуатации железной дороги", - отметил премьер.

По словам Мишустина, свой профессиональный праздник многие железнодорожники встречают в пути. "Машинисты и проводники, монтажники и ремонтники, составители поездов, контролеры, диспетчеры обеспечивают безопасность и комфорт пассажиров, оперативную перевозку грузов. Благодаря вам российские железные дороги работают в непрерывном режиме, связывают воедино регионы нашей большой страны", - перечислил глава правительства. Премьер поблагодарил их за профессионализм, ответственное отношение к своему делу, пожелав новых достижений, успехов в решении важных задач, здоровья и благополучия.

Первый заместитель председателя правительства, председатель совета директоров ОАО "РЖД" Андрей Белоусов также поздравил железнодорожников, отметив опыт и знания ветеранов и выразив уверенность в том, что "с их помощью славные традиции российских железных дорог будут сохранены и приумножены". Белоусов поблагодарил железнодорожников за труд и пожелал им и их семьям оптимизма и новых успехов на благо родины.