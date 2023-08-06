В районе Митино появится дом на 389 квартир в рамках реновации

На первых этажах будут помещения общественного назначения

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Жилой дом на 389 квартир по программе реновации построят в районе Митино, территорию вокруг здания также благоустроят. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В районе Митино построят жилой дом по программе реновации. Четыре разносекционных корпуса возведут в поселке Новобратцевский (зона № 2.1). Проектная документация уже согласована", - говорится в сообщении.

Как уточнила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, всего в доме предусмотрено 389 квартир: 128 однокомнатных, 144 двухкомнатные и 117 трехкомнатных. В них выполнят отделку и установят осветительные приборы, двери, кухонные плиты, мойки и сантехнику.

На первых этажах будут помещения общественного назначения, где могут открыться магазины и предприятия сферы услуг. Территорию вокруг дома благоустроят. "Предусмотрено устройство проездов, тротуаров, пешеходных зон, плоскостных автостоянок, создание площадок для досуга детей и взрослых, установка малых архитектурных форм. Завершающим этапом работ станет разбивка газонов и высадка зеленых насаждений", - добавила Яковлева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за шесть лет реализации программы реновации в эксплуатацию ввели 260 домов. В процессе переселения находятся 128 тыс. человек, а свыше 103 тыс. москвичей уже стали обладателями жилья в новых домах.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. В нее вошло 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м.