В районе устранения последствий ЧС с танкером "Сиг" наблюдается ухудшение погоды

Как отметили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта, установка пластыря и другие работы продолжатся при улучшении погодных условий

ТАСС, 6 августа. Ухудшение погодных условий наблюдается в месте проведения аварийно-спасательных работ танкера "Сиг", получившего пробоину в районе машинного отделения, предположительно в результате атаки надводного беспилотника у Керченского пролива в ночь на субботу. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерального агентства морского и речного транспорта в воскресенье.

"В районе стоянки аварийного танкера "Сиг", получившего повреждения в результате атаки морского дрона в ночь на 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу, 6 августа продолжаются работы по устранению последствий предполагаемого теракта. <…> По состоянию на 08:00 утра 6 августа наблюдается ухудшение погодных условий в районе проведения аварийно-спасательных работ", - говорится в сообщении.

Установка пластыря и другие работы продолжатся при улучшении погодных условий. Аварийное судно на плаву, стоит на якоре, в кольце боновых ограждений, поступления воды внутрь корпуса нет, машинное отделение задраено, экипаж в порядке, загрязнения окружающей среды нет, уточнили в ведомстве.

В аварийно-спасательных работах и их обеспечении принимают участие суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба": СБС "Меркурий", НИС "Импульс" и РВК "Водолаз Кузьминых", добавляется в публикации.