В Волгоградской области до 8 августа продлится жара до плюс 42 градусов

В ГУ МЧС России по региону призвали соблюдать меры безопасности в связи с неблагоприятным температурным режимом

ВОЛГОГРАД, 6 августа. /ТАСС/. Сильная жара до плюс 42 градусов ожидается в Волгоградской области в дневные часы 7 и 8 августа. Соответствующее предупреждение выпустило главное управление МЧС РФ по региону.

"По сообщению Волгоградского ЦГМС, днем 7 и 8 августа на территории Волгоградской области ожидается сильная жара - плюс 40-42 градуса", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области призвали соблюдать меры безопасности в связи с неблагоприятным температурным режимом: стараться не выходить на улицу в самое жаркое время - с 12:00 до 16:00, проветривать помещения, надевать легкую светлую одежду, солнцезащитные очки и головной убор.

С 5 июля в регионе был введен особый противопожарный режим из-за повышения температуры воздуха.