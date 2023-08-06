В Москве планируют в сентябре достроить лечебно-диагностический комплекс

Как уточнил мэр столицы Сергей Собянин, комплекс станет лучшим профильным стационаром России с самым современным лабораторным оснащением

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Строительство лечебно-диагностического комплекса на Волоколамском шоссе планируется завершить в Москве в сентябре. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Завершаем строительство лечебно-диагностического комплекса инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе. <…> Строительство планируем завершить в сентябре. Уже закончили монтаж инженерных систем, сейчас ведутся пусконаладочные работы", - написал Собянин.

Он уточнил, что комплекс станет лучшим профильным стационаром России с самым современным лабораторным оснащением. Там можно будет проводить как диагностику, так и лечение любых инфекционных заболеваний.

Новый комплекс площадью больше 100 тыс. кв. м состоит из трех корпусов, соединенных надземными переходами и с общей подземной частью, уточнил мэр.