В Приморском крае объявили штормовое предупреждение

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в Приморье в ближайшие дни пройдут сильные дожди и ураганный ветер

ТАСС, 6 августа. Сильные дожди и ураганный ветер обрушатся на Приморский край в ближайшие дни. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Объявлено штормовое предупреждение. Службы жизнеобеспечения готовятся к стихии. Спасательные подразделения, дорожные предприятия находятся в состоянии повышенной готовности", - сообщили в пресс-службе.

По данным Примгидромета, днем 7 и ночью 8 августа во Владивостоке и в южной половине края ожидается дождь, местами сильный - от 15 до 45 мм за 12 часов и менее. Местами пройдут сильные ливни - 30 мм и более за один час.

Местные власти и спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности.

В Приморском крае продолжается период дождливой погоды, поднимается уровень воды в реках. "На отдельных участках рек ожидается достижение критических отметок с подтоплением участков дорог, сельхозугодий, низководных мостов, хозяйственных объектов, низких мест в населенных пунктах", - говорится в сообщении на сайте Примгидромета.

Наибольшая опасность подтоплений ожидается в муниципалитетах: Октябрьском, Уссурийской, Чугуевском Анучинском, Яковлевском, Кировском, Красноармейском, Дальнереченском, Михайловском, Ханкайском, Хорольском и Хасанском.