Научная библиотека Камчатки задействует свои ресурсы для популяризации тихоокеанской кухни

Как отметил президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман, идеей проекта является "представление Камчатки как одного из важнейших центров гастрономии Тихоокеанского региона"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 августа. /ТАСС/. Камчатская краевая научная библиотека имени С. П. Крашенинникова присоединится к проекту по созданию концепции тихоокеанской кухни на Камчатке. Об этом рассказал ТАСС организатор проекта "Гастрокэмп", президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.

В Камчатском крае с 1 по 6 августа проходят мероприятия проекта "Гастрокэмп". Участники - российские шеф-повара из Хабаровска, Иркутска, а также их коллеги из Перу, Индонезии и Таиланда - собрались, чтобы провести мастер-классы для местных ресторанов, создать концепцию тихоокеанской кухни для развития гастрономического туризма на полуострове.

"Команда "Гастрокэмпа" посетила краевую научную библиотеку. Родился проект - теперь библиотека на своих интернет-ресурсах вводит специальную программу, в которой местные повара и их коллеги из других регионов будут рассказывать о камчатской кухне. Идея - создать тихоокеанское меню и представить Камчатку как один из важнейших центров гастрономии Тихоокеанского региона", - сказал Гелибтерман.

Библиотека, где участники "Гастроэкмпа" познакомились с теорией традиционной кухни коренных малочисленных народов Севера, поможет ее популяризировать. Например, это вода с водорослями и солью Тихого океана, "Камбала на вулкане", "Жемчужина из камчатского краба", "Оленина "Пенжинская" и многое другое.

Если год назад в "Гастрокэмпе" участвовали пять заведений общественного питания, то в этом году представлены 10. Специальными гостями стали иностранные шеф-повара, представляющие страны бассейна Тихого океана - это обладатель двух звезд гида Michelin Виктор Гутьеррес из Республики Перу, Тонгсук Чаннам из Королевства Таиланд, имеющий опыт приемов королевских династий Таиланда, а также мастер индонезийской кухни - шеф Рой Лесмана. Они приготовили из камчатских продуктов блюда, которые войдут в меню региона и расширят его - деликатесы можно будет попробовать в местных ресторанах.

В программу "Гастрокомпа" вошла также учебная программа: российские и зарубежные шеф-повара провели мастер-классы для студентов и преподавателей Камчатского колледжа технологии и сервиса. Кроме того, участники проекта обсудили вопросы экологичного производства и потребления продуктов питания. "Гастрокэмп" был соединен с экологическим форумом (форум "Экосистема. Заповедный край" - прим. ТАСС). Мы говорили о важности взгляда поваров на сохранение экологии для здоровья населения", - отметил Гелибтерман.