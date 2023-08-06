Маск анонсировал прямую трансляцию своего поединка с Цукербергом в соцсети X

По словам владельца Tesla и SpaceX, вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов

ТАСС, 6 августа. Илон Маск анонсировал прямую трансляцию своего поединка с руководителем Meta (признанной экстремистской в РФ) Марком Цукербергом в принадлежащей ему социальной сети X (ранее Twitter).

"Бой Цука (Цукерберга - прим. ТАСС) против Маска будет транслироваться в прямом эфире на X. Все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов", - написал Маск на своей странице в социальной сети.

22 июня Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке. Тот вызвал главу Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент X. Оба бизнесмена договорились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск впоследствии заявила, что отменила бой сына с Цукербергом. В то же время президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт считает, что поединок состоится и станет самым просматриваемым в истории.