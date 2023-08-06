Хуснуллин: готовность объектов дорожного строительства в ЛНР составляет 80-90%

Как сообщили в пресс-службе кабмина, правительство проработает возможности для ремонта дополнительных объектов в 2023 году

ЛУГАНСК, 6 августа. /ТАСС/. Дорожное строительство в Луганской Народной Республике идет хорошими темпами - готовность объектов оценивается в 80-90%. Правительство РФ проработает возможности для ремонта дополнительных объектов в этом году, сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой на заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, который в ходе рабочей поездки в ЛНР провел совещание по социально-экономическому развитию региона, а также проверил ход восстановления некоторых объектов.

"На совещании обсудили вопросы строительства жилья и развития ипотеки, реализацию программы развития и модернизации ЖКХ, доведение федеральных средств до региона, перерасчет пенсий и социальных пособий. В ЛНР хорошо развернуто дорожное строительство - готовность объектов 80-90%. Проработаем возможности для реализации дополнительного ремонта", - приводит пресс-служба слова Хуснуллина.

Вице-премьер также проверил статус готовности социальных объектов, которые планируют открыть к 1 сентября в Краснодоне, где работают два региона-шефа - Тюменская и Курганская области. "Они уже закончили восстанавливать детское отделение центральной горбольницы, сейчас налаживают оборудование и устанавливают мебель. К новому учебному году подготовили и школу № 4 имени Сергея Тюленина, где капитально отремонтировали спортзал и оборудовали компьютерный класс", - цитирует пресс-служба Хуснуллина.